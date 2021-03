Moundir atteint d'une forme grave du Covid: son épouse donne des nouvelles

Stupeur il y a quelques jours pour les fans de l'ancien candidat de Koh-Lanta, Moundir. Après avoir contracté une formé sévère du Covid, il a été hospitalisé d'urgence et placé sous respirateur.

Son état était plutôt préoccupant ces derniers ours et son épouse, Inès, a tenu les abonnés Instagram de Moundir au courant de la situation. Mais son état était assez sérieux et le 24 mars, il a même été question de l'emmener dans un service de réanimation.

Heureusement, ce mardi 30 mars, c'est avec de bonnes nouvelles qu'Inès communique sur le compte Instagram de Moundir.

"L'apprentissage de la sérénité... Moi je dirais aussi et surtout la foi... Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon amour ! Ça y est le plus dur est passé ! Merci mon dieu ! Merci pour vos prières, votre soutien, vos messages ! Moundir is Back ! Je t'aime !", écrit-elle dans sa dernière publication.

Des nouvelles rassurantes qui réjouissent les fans de l'ex-aventurier qui va maintenant connaitre une longue convalescence pour s'en remettre.