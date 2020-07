Paris Jackson sort un premier titre, chanté avec son petit ami: "Je pleure, imagine comme ton père doit être fier" (vidéo)

Paris Jackson a aujourd'hui 22 ans, et malgré son jeune âge, la jeune femme a déjà plusieurs cordes à son arc! Unique fille de Michael Jackson, elle s'est déjà fait une place en tant que mannequin ou actrice au cinéma.

Mais aujourd'hui, ce sont les pas de son père que Paris veut suivre. Avec son petit-ami, elle a fondé le groupe "The Soundflowers". Gabriel Glenn et elle ont également fait appel à Prince Jackson, le frère de Paris, pour réaliser le clip de cette chanson calme aux accents folk, douce et mélancolique.

"Des chansons tristes et émotives"

"Notre musique, et la plupart des chansons de l’EP et aussi d’autres qui vont venir, parlent de douleur. Je suis certaines que beaucoup vont les considérer comme tristes et émotives, et c’est okay" explique Paris Jackson dans le communiqué accompagnant la sortie de son EP. "Mais j’espère que ça apportera du réconfort à ceux qui se sentent comme je me suis sentie en écrivant ces chansons, surtout pour le titre "Geronimo". Je voudrais que celles et ceux qui sont touchés par les paroles sachent qu’ils ne sont pas seuls. Et que les choses s’arrangent."

Sur Youtube, les fans du roi de la pop ne cachent pas leur bonheur de voir Paris se mettre à la musique. Tous sont d'accord sur le fait que Michael Jackson doit être fier d'elle là où il est. "Je pleure, je pense à son père, à son passé. Comme il doit être fier d'elle", dit Alizée. "Bien joué Paris! J'adore ce morceau, Michael doit être si fier!", écrit Carolina.