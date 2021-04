Plusieurs candidates de téléréalité dénoncent le harcèlement dans les "Anges": la production de l'émission réagit

La semaine dernière, Angèle Salentino, candidate de la dernière saison des Vacances des Anges, avait dénoncé les violences que subiraient les participantes de l'émission. Lors d'un live sur Instagram, elle et 3 autres candidates du programme ont évoqué un système de harcèlement qui se mettrait en place au fur et à mesure des émissions. Elles ont appelé au boycott des émissions "Les Anges de la téléréalité" et "Les Vacances des Anges" avant de s'adjoindre les services d'un avocat pour constituer leur plainte contre la société de production.

"Un acharnement, ce sont plusieurs personnes qui vont s’en prendre à une seule candidate et qui vont la pousser psychologiquement à bout. Cela se produit à travers des humiliations et des insultes. Dans mon cas, on m’a balancé du produit ménager sur le visage, on m’a traité de pute et de salope, on m’a menacé de me frapper", a raconté Angèle Salentino mercredi dans "Touche pas à mon poste" à propos du tournage de la saison 4 des "Vacances des Anges". "La production m’a enfermée à clef dans une chambre alors que je venais de me faire agresser physiquement par deux candidats. Au lieu de les sanctionner, les membres de la production m’ont mis à l’écart."



Fabrice Sopoglian, parrain emblématique des "Anges", s'est exprimé sur la polémique qui touche le programme sur la chaîne YouTube de Sam Zirah. "Le terme acharnement me dérange, personne n’est emprisonné, les candidats peuvent partir à tout moment", a-t-il réagi. L'entrepreneur minimise le rôle de la production dans le déroulement du programme : "La chaîne valide un casting mais elle n'est jamais sur le tournage. Elle ne gère pas les histoires, elle ne gère pas les clashes. Elle ne pousse pas les candidats à se disputer ou à en pousser l'un contre l'autre", a-t-il assuré.