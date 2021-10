Qu'est devenue Raphaëlle Ricci, prof emblématique de la Star Academy?

Pour les 20 ans de la Star Academy, TF1 a diffusé une émission spéciale avec tous les anciens coachs et candidats, dont Raphaëlle Ricci. La professeure d’expression scénique de l'émission était une des figures emblématiques du château de Dammarie-les-Lys.



Sa mère, la chanteuse française Alice Dona, a donné de ses nouvelles dans L’instant De Luxe il y a plusieurs mois. Raphaëlle Ricci a 57 ans. La Star Academy a changé sa vie, car cette dernière était considérée comme "la bête noire" de l'émission."Elle adorait ce qu'elle faisait (...) mais on en avait fait la méchante (...) Elle a beaucoup souffert de ça", a dit sa mère. "Un jour elle est arrivée en larmes à Noël, car des gens lui avaient écrasé ses paquets de cadeaux, car elle faisait partie des gens qui avaient décidé de décider de se séparer d'un candidat". Elle a été durement marquée par ça et par l'image qu'on donnait d'elle.



En 2009, la professeure d’expression scénique a sorti un livre intitulé "Je ne chanterai pas ce soir". Elle a raconté avoir reçu des menaces de mort pendant la Star Academy, rapporte Gala. Une situation intolérable pour la femme. "Après, j’ai dit stop. J’ai dit que ce n’était pas possible pour moi d’envisager que des gens puissent avoir envie de me tuer."



Raphaëlle Ricci a arrêté la télévision, mais elle est toujours professeure d’expression scénique, selon Gala. Depuis 2013, elle donne aussi des conseils à des étudiants en commerce dans une école de Paris. Ses cours permettent aux jeunes d'apprendre à s'exprimer en public. Elle est mariée depuis 2016 et mène une vie paisible.