Décès de Gaspard Ulliel: les mots touchants de Mélanie Thierry (vidéo)

Mélanie Thierry a publié une vidéo touchante de son compagnon Raphaël qui chante un de ses titres en hommage à Gaspard Ulliel, décédé dans un accident de ski le 19 janvier dernier. L'artiste a interprété sa chanson "Dans 150 ans" en s'accompagnant au piano.



La comédienne était proche de l’acteur. Ils ont joué ensemble dans les films "La princesse de Montpensier", en 2010, et "La danseuse", en 2016. Après les obsèques de l'acteur de 37 ans en l’église Saint-Eustache, à Paris, Mélanie Thierry a partagé un message sur Instagram le 27 janvier.



"C'était alors le dernier rendez-vous, on se retrouvait toujours pas loin, rue Montmartre, rue Bachaumont, rue Montorgueil, toujours en tête-à-tête, et aujourd’hui, on était si nombreux pour te célébrer, Saint-Eustache est témoin, tu étais tant aimé, et c'est éblouissant et bouleversant de découvrir comme ta bande d'amis, sortis d'un film de Sautet, ou d'un film de Cassavetes te chérissait. Ton petit garçon a eu la promesse qu'ils seront toujours là pour lui. Repose en paix Gaspard", a écrit Mélanie Thierry après les obsèques de son ami.