Révolution chez Miss France: mères et tatouages seront admis et bien d'autres critères seront levés...

C'est une exclusivité du magazine Gala. La présidente du comité Miss France et ex directrice de la Star Academy, Alexia Laroche-Joubert a accordé une interview très inattendue dans laquelle elle évoque le futur du concours Miss France. L'usine à reines de beauté fait peau neuve. Et cette édition 2023 promet d'être différente. "Il n'y a plus de limite d'âge pour être candidate, il n'est plus interdit d'être mariée ou pacsée et il est autorisé d'avoir des enfants", décrit le magazine Gala.

Cependant, certains comités locaux veulent maintenir la limite d'âge à 24 ans, "Et c'est leur droit", précise Alexia Laroche-Joubert.

Autres précisions: les candidates peuvent être transgenres et/ou tatouées. Soit un vrai remue-ménage au pays des reines de beauté.