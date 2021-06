Shannen Doherty tacle la chirurgie esthétique chez les actrices: "Je veux voir des femmes comme nous"

Shannen Doherty a pris la parole sur son compte Instagram contre la chirurgie esthétique. Plus précisément, elle veut voir des femmes qui lui ressemblent dans les films hollywoodiens.

"Je veux voir des femmes comme moi. Des femmes comme nous." Voilà le message de Shannen Doherty sur son compte Instagram. L’actrice de "Charmed" et "Beverly Hills" est aujourd’hui âgée de 50 ans. Elle voudrait pouvoir se reconnaître dans les personnages des films hollywoodiens, mais ce n’est pas le cas. Et tout ça à cause des femmes qui font usage de la chirurgie esthétique.

"J’ai regardé des films ce soir et j’ai remarqué qu’il y a peu de personnages féminins auxquels je peux m’identifier, écrit-elle. Vous savez des femmes sans produits de remplissage, sans Botox, sans lifting. Des femmes qui assument leur visage et toutes les expériences qu’il montre. J’ai vécu. J’aime le fait que j’ai vécu et que mon visage reflète ma vie. J’ai survécu à beaucoup de choses, le cancer oui, mais plus que ça. Je m’assume pleinement maintenant. Enfin. J’en ai fini avec la perception des magazines et avec ce à quoi Hollywood aimerait nous faire ressembler. Je veux voir des femmes comme moi. Des femmes comme nous."

En août 2019, Shannen Doherty évoquait déjà son rapport particulier avec son corps suite à son cancer. "Votre corps a traversé quelque chose de si incroyablement difficile qu’il ne se remet jamais complètement."