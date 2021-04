La chanteuse a vécu une expérience particulièrement choquante l'année dernière. Elle est revenu sur ce pénible épisode de sa vie sur les ondes de Sud Radio.

Alors que Bernard Tapie a raconté lundi soir l'agression qu'il a subie, Sheila est également revenue sur le home-jacking dont elle a été victime l'année dernière. "J'ai subi la même chose que lui donc je peux en parler. Et c'est vrai qu'ils sont excessivement agressifs, vraiment", a-t-elle déclaré au sujet de faits qui remontent à avril 2020.

"Je me suis retrouvée avec trois mecs comme ça chez moi avec des barres de fer, à 11h du matin, a-t-elle raconté. Ils m'ont jetée parterre et m'ont cassée la main". Et la chanteuse de préciser qu'il "n'y avait rien chez (elle)". Un voisin, qui l'a entendue hurler, a mis fin à son calvaire : "Il est arrivé, il avait un Malinois donc ils sont immédiatement partis. Ils sont restés 2-3 minutes."

Si Sheila a désormais retrouvé une certaine sérénité, l'événement l'a inévitablement touchée psychologiquement : "C'est difficile quand on est enfermée chez soi et tranquille à 11h du matin. Il fait beau dehors... C'est très traumatisant !"