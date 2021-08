Snooki souhaite avoir un quatrième enfant: "C'est là que ça va se passer"

Snooki a révélé qu'elle et son mari Jionni LaValle voulaient un quatrième enfant tout en faisant visiter sa maison au bord de l'eau estimée à 865.000 dollars aux caméras de MTV. La demeure qui comprend une immense piscine et un quai privé est située dans l'état du New Jersey et a reçu les équipes de tournage de l'émission "Cribs" diffusée sur MTV, dans laquelle des stars font le tour de leur maison.

Alors qu'elle donnait aux fans un aperçu de sa chambre spacieuse, la star de télé-réalité de 33 ans a montré son grand lit recouvert d'une énorme couverture aux motifs de léopard, un miroir blanc massif et des tonnes de lumière naturelle.

"Je veux vraiment un autre bébé, alors c'est là que ça va se faire. C'est là que ça va se passer", a-t-elle plaisanté, en tapotant le dessus de son lit tout en tenant un verre de vin rouge à la maison.

Souhaitant changer de sujet de conversation, l'ancienne de Jersey Shore a montré une oeuvre d'art sur son mur, qui rendait hommage à son défunt chat Rocky.