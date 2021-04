Sophie Davant réagit aux déboires de Pierre-Jean Chalençon

Lors d'une interview à Télé-Loisirs, Sophie Davant, présentatrice d'Affaire conclue, s'est exprimée quant aux déboires qui touchent Pierre-Jean Chalençon.

Le collectionneur n'en est pas à sa première polémique. Et dernièrement, l'affaire des dîners clandestins a beaucoup fait parler de lui. Pierre-Jean Chalençon a même été placé en garde à vue suite à cette affaire pour laquelle il n'a cessé de changer de version.

Comme cela fait plusieurs années que Sophie Davant travaille avec lui, elle a expliqué l'avoir déjà averti par le passé concernant ses excès et polémiques.

"À l'époque, je l'avais mis en garde, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Pierre-Jean. En fait, il a un côté spontané, proche de l'enfance. Du coup, je lui disais toujours : 'Attention, attention'. Parce que lorsqu'on s'adresse à 2 millions de téléspectateurs, on a une vraie responsabilité. On ne peut pas faire et dire n'importe quoi", a confié l'animatrice à Télé-Loisirs.

Mais il n'a pas écouté Sophie Davant. "Il ne m'a jamais écoutée. C'est aussi simple que ça. Il n'en a fait qu'à sa tête. Je trouve que c'est dommage, c'est du gâchis. C'est quelqu'un qui aurait pu tellement apporter par ses connaissances et sa folie s'il avait su se gérer. Et là hélas, je suis triste parce que je trouve qu'il s'enfonce dans des excès qu'il pourrait éviter", a-t-elle ajouté.