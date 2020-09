Télévie: le cap du MILLION d'euros atteint après la vente du disque d'or de Matt Pokora

La 32e édition du Télévie, l'opération de récolte de dons de RTL Belgium au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer s'achève ce samedi soir.

Le compteur a été déclenché hier (vendredi) à 19h. Vos dons au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer sont précieux pour faire grimper ce compteur. La traditionnelle vente aux enchères des disques d'or a démarré dès 9 heures sur Bel RTL.

Alors que les disques d'Angèle et de Johnny Hallyday sont partis à 400.000 euros chacun, le dernier disque de la matinée a fait voler le compteur. Le disque "Pyramide" de Matt Pokora a été adjugé à 65.900 euros à François alors qu'il avait déjà obtenu ceux d'Angèle et Johnny. Un chiffre qui permet d'atteindre le million d'euros pour cette matinée des disques d'or.

"On aime bien les chiffres ronds, je vais faire en sorte qu’au total vous ayez 1 million d’euros. Donc je vais vous offrir pour le disque de Matt Pokora 65.900 euros. Vous aviez dit tout à l’heure que vous espériez un million de francs belges la première fois. Et bien voilà, j’ai entendu ça et je me suis dit ‘pourquoi ne pas faire un million d’euros cette fois-ci. C’est juste la devise qui change, le chiffre reste le même", a fait savoir le donateur.

"Vous êtes un rassembleur, le remercie Christian De Paepe, animateur sur Bel RTL. "Vous êtes un déclencheur." De son côté, Augustin Galiana, parrain de ce Télévie, conclut: "J’ai la chair de poule, j’ai les larmes aux yeux."