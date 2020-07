Un candidat d’une émission télé condamné pour viol: "C’est un individu monstrueux"

Un candidat de l’émission X Factor en Grande Bretagne a été condamné à la prison à perpétuité. Il a commis une série de viols entre 1997 et 2019.

Phillip Blackwell a participé à l’émission anglaise X Factor en 2008. D’apparence sympathique, ce candidat est en réalité à l’opposé ce qu’il prétendait être. L’homme de 56 a été condamné à la prison à perpétuité des faits de viols commis entre 1997 et 2019.

BBC News déclarait: "Phillip Blackwell a attaqué par derrière des jeunes femmes qui marchaient seules au petit matin et les violaient ou les soumettaient à d'autres infractions sexuelles."



©Twitter @BBCNews

Un policier s’est exprimé au micro du média anglais: "Il est clair qu'il est un prédateur sexuel dangereux et manipulateur qui a causé une misère incalculable à ses victimes dans le but de sa propre satisfaction sexuelle." Le 28 février dernier, Phillip Blackwell a plaidé coupable de 4 chefs de viol, un chef de tentative de viol et 5 chefs d’attentats à la pudeur. Par lui suite, il a plaidé coupable de 20 autres infractions. Des photos pédopornographiques ont également été retrouvées à son domicile.

Le juge en charge de l’affaire ajoutait au média Metro: "Il est clair que vous vous êtes équipé d'un kit de viol - une cagoule et du ruban pour attacher les mains et couvrir les yeux, ainsi qu'un caméscope pour enregistrer votre plaisir. (…) C’est un individu monstrueux. Mis à part les meurtriers, je ne peux penser à aucun individu plus dangereux que j'ai croisé au cours de mes 35 ans en droit pénal."