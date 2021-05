Un juge octroie à Brad Pitt la garde partagée de ses enfants

Un juge californien a octroyé à l'acteur américain Brad Pitt la garde partagée de ses enfants dans la procédure de divorce avec son ancienne épouse, l'actrice Angelina Jolie, qui réclame la garde exclusive, ont rapporté mercredi plusieurs médias américains.

Ni les avocats des deux comédiens ni l'attachée de presse de Brad Pitt (57 ans) n'ont répondu aux sollicitations de l'AFP.

La décision, rendue par le juge en retraite John Ouderkirk, qui officie dans un cadre privé et non dans un tribunal, valide le principe d'une garde à parts égales, selon le site d'informations sur les célébrités TMZ.

Elle intervient près de cinq ans après qu'Angelina Jolie (46 ans aujourd'hui) a déposé une demande de divorce, en septembre 2016. La comédienne a saisi la justice pour obtenir la révocation du juge dans le dossier, une procédure toujours en cours.

Cette décision concerne cinq des six enfants de l'ancien couple, Maddox Jolie-Pitt (19 ans) étant désormais majeur, et peut être contestée devant la justice civile.

Brad Pitt et Angelina Jolie ne sont officiellement plus mariés depuis avril 2019, mais n'ont pas encore résolu la question du partage de leurs biens.

En 2018, les deux stars de Hollywood avaient trouvé un accord temporaire pour la garde partagée de leurs enfants, selon des termes demeurés confidentiels, mais n'étaient pas parvenus à s'entendre sur une formule permanente.

Une enquête avait été lancée par le FBI après un incident rapporté par TMZ et qui serait intervenu en septembre 2016. Lors d'un voyage en avion, Brad Pitt s'en serait pris verbalement et physiquement à ses enfants. Au terme de ses investigations, la police fédérale américaine avait décidé de ne pas entamer de poursuites.

Considéré durant une décennie comme le couple le plus glamour de Hollywood, Angelina Jolie et Brad Pitt ont été officiellement ensemble de 2005 à 2016. Ils ont eu trois enfants biologiques ensemble et Brad Pitt a officiellement adopté Maddox, Pax et Zahara.