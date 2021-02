Un parc d'attraction attaque Taylor Swift en justice: pour quelle raison?

Le succès est au rendez-vous pour le dernier album de Taylor Swift, Evermore. Et pourtant, ce nom d'album lui vaut des poursuites judiciaires. Un parc d'attraction de l'Utah, aux États-Unis, Evermore Park, s'en prend à la chanteuse. Une plainte a été déposée pour "utilisation d'une marque déposée", révèle le site Pichfork.

Des visiteurs se demanderaient si l'album de la chanteuse "est le résultat d’une collaboration entre le parc à thème Evermore et Taylor Swift", selon les documents judiciaires consultés par le site musical.

La sortie de cet album aurait un impact négatif sur le référencement du site sur Google, affirme encore la direction du parc, avec des conséquences directes sur la vente de merchandising.

Des millions de dollars de dommages et intérêts seraient réclamés à la chanteuse. Ses représentants remettent en cause la crédibilité de cette plante dans un document remis à la justice.

"Il est inconcevable qu’il y ait un risque de confusion entre le parc d’attraction et ses produits connexes, et les produits connexes de Taylor Swift", argumente ses conseillers. D'autant plus que le parc d'attractions commercialise "petits œufs de dragon, des écussons de guilde et une petite monture de dragon", ce qui n'a rien à voir avec les produits de merchandising de la star, expliquent-ils encore.