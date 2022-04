Une Britannique de 45 ans affirme que le rappeur A$AP Rocky, fiancé de la chanteuse Rihanna, lui a envoyé des messages coquins

(c)ISopix and (c)_theivloungedevon on Instagram

Le fiancé de la superstar Rihanna aurait secrètement envoyé des messages à une Britannique de 45 ans, rapportent ce jeudi matin plusieurs tabloïds britanniques. Le rappeur A$AP Rocky a même proposé à la femme en question de la rencontrer en Ukraine en janvier dernier, où il devait se rendre et avant que le conflit mondial n'éclate.

A$AP Rocky aurait contacté l'instructrice de paddleboard, Jilly O'Donnel, à l'improviste sur Instagram et l'aurait bombardée de messages coquins.

Jilly, qui compte 1.500 abonnés sur le site de partage de photos sur les réseaux sociaux, a déclaré: "En toute honnêteté, je n'avais absolument aucune idée de qui il était. J'ai vu qu'il avait un petit V bleu et qu'il me contactait d'un compte certifié créé sur Instagram alors j'ai demandé à mes filles si elles le connaissaient. Elles m'ont dit que c'était le petit ami de Rihanna et elles ont trouvé ça hilarant. Il a des millions de followers sur Instagram donc Dieu sait pourquoi il a choisi de m'envoyer un message."

Geordie Jilly, qui vit maintenant dans le Devon, publie régulièrement des photos d'elle-même en bikini et en selfie au gymnase.

Elle a déclaré: "Je riais avec mes enfants en leur disant: "Votre mère a peut-être 45 ans mais elle compte toujours".

Selon Jilly, la communication présumée entre elle et Rocky a commencé en décembre 2021 et s'est poursuivie jusqu'au "début du mois dernier". La mère de 3 enfants a appris que Rihanna était enceinte: "J'ai été choquée de voir qu'il est avec Rihanna, surtout qu'elle est enceinte. Mais rien ne s'est passé et c'était une conversation assez légère. J'espère qu'ils seront très heureux ensemble."

Le couple de stars a été photographié ensemble le week-end dernier.