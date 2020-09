Une mini réunion de la série Friends a eu lieu pendant la cérémonie des Emmy Awards (vidéo)

Le reboot de la série Friends a peut-être déjà été reporté deux fois, mais la cérémonie des Emmys Awards qui a eu lieu dimanche soir à Los Angeles a réussi à rassembler quelques stars du célèbre sitcom en pleine pandémie mondiale.

L'animateur Jimmy Kimmel qui assurait le show devant une salle vide a retrouvé via visioconférence Jennifer Aniston, nominée pour l'actrice principale dans la série dramatique "The Morning Show", et qui était apparue plus tôt à ses côtés dans l'émission en direct.

Jennifer Aniston était "à la maison". Elle a d'abord été rejointe par Courteney Cox. "Bien sûr que je suis ici", a déclaré l'interprète de Monica dans la série Friends. Et d'ajouter: "Nous vivons ensemble."

Ce à quoi Jennifer Aniston a répondu: "Ouais, nous sommes colocataires depuis 1994, Jimmy."

Et puis, à la surprise générale, c'est Lisa Kudrow, l'inteprète de Phoebe, qui a rejoint l'appel virtuel, complétant le trio féminin des actrices de "Friends".

"Où d'autre pourrais-je habiter?", s'est exclamé Kudrow, riant de la question de Kimmel sur la raison pour laquelle elle ne vivait pas avec sa vraie famille.

Jason Bateman a également fait une apparition en passant derrière le trio. "Oh regarde qui c'est", a-t-il demandé, avant de répondre lui-même à sa propre question: "l'hôte avec le plus d'impolitesse. Tu m'appelles pour me chasser de ma propre maison aussi?", a demandé Jason Bateman à Kimmel.

Jennifer Aniston a alors plaisanté en disant que Bateman ne restait qu'avec elle "jusqu'à ce qu'il parte à l'université".