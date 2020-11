Vaccin contre le coronavirus: le prince William félicite les chercheurs d’Oxford pour leur "incroyable exploit" (vidéo)

Le prince William a félicité les chercheurs d'Oxford lors d'un appel Zoom, leur vaccin Covid-19 s'étant révélé efficace à 90%. Le duc de Cambridge a salué "l'incroyable exploit" de l'équipe ce matin depuis le palais de Kensington et a déclaré: "Bien joué, je suis tellement heureux pour vous tous, je le suis vraiment. J'ai vu sur les visages de tout le monde en juin combien de temps et d'efforts étaient consacrés à cela, et j’ai pu voir qu'il y avait beaucoup de pression sur tout le monde, alors je suis tellement ravi que vous l'ayez craqué – c’est tellement bien joué."