Vitaa et Slimane en couple? Cette photo AFFOLE leurs fans: "Son regard en dit long"

Slimane vient de publier une nouvelle photo sur son compte Instagram. On voit le chanteur en compagnie de Vitaa.

Vitaa et Slimane sont-ils en couple ? C'est en tout cas ce dont rêvent nombreux de leurs fans. Ce week-end, le chanteur a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram. Prise par Nikos Aliagas, on peut y voir Slimane et Vitaa. Si la chanteuse regarde l'objectif du célèbre photographe et animateur TV, le premier, lui, n'a d'yeux que pour elle.

Il n'en fallait pas plus pour que les fans des deux artistes s'emballent. Voilà quelques exemples de commentaires que l'on peut lire: "Comme il désire Vitaa. Excusez-moi, mais son regard en dit long", "Les amoureux", "Beau couple", "Tu la regardes avec beaucoup de tendresse", "Vous êtes trop beaux".



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

COVID-19 en Belgique: où en est l'épidémie ce mardi 1er décembre