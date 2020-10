Vitaa et Slimane racontent leur rencontre: "Ça m'avait bouleversée" (vidéo)

Vitaa et Slimane étaient invités sur le plateau du RTL INFO avec Vous afin de présenter la réédition de leur album Versus. Cet opus comporte 10 nouveaux titres.

"On avait envie d'aller au-delà d'une réédition et de proposer presqu'un nouvel album. On a travaillé tout l'été", a confié la chanteuse.

"On a eu un peu de temps avec le confinement", a ajouté Slimane. Ce dernier a expliqué qu'ils avaient écrit quelques chansons à distance et à quatre mains. "C'était une nouvelle manière de créer. Il fallait se renouveler aussi pendant le confinement", a précisé le chanteur.

Concernant leur duo, Vitaa a expliqué qu'il y a une véritable symbiose vocale. "On a des voix diamétralement opposées et c'est ce qui fait la force, c'est cette nuance", a dit la chanteuse de 37 ans.

Les interprètes de Avant toi ont raconté leur première rencontre. "La première fois que je l'ai croisée, c'était sur un plateau radio, mais la vraie rencontre, c'est en Belgique sur les plateaux de tournage. C'est là qu'on est devenu amis et qu'on a travaillé ensemble", a détaillé l'homme de 31 ans.

"A la base, Slimane avait repris "À fleur de toi" (titre de Vitaa) et ça m'avait bouleversée. On s'est retrouvé en Belgique", a poursuivi Vitaa, précisant qu'elle est très attachée à la Belgique, pays qu'elle connait très bien depuis de nombreuses années.