Voici pourquoi Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont pleuré au gala du Met

Ils se sont mariés le 9 avril dernier et semblent toujours être sur leur "petit nuage". Le fils de David et Victoria Beckham, Brooklyn et sa jeune épouse Nicola Peltz ont fait une apparition remarquée ce lundi soir à New York à l'extravagant gala du Met.

Très amoureux et souriants, Brooklyn et Nicola ont cependant été aperçus en train de verser quelques larmes lors de la soirée. Et le couple de détailler au magazine Vogue les raisons de ce changement d'humeur soudain. Les jeunes mariés ont entendu Kacey Musgrave interpréter une reprise de "Can't Help Falling in Love" d'Elvis Presley. Et c'est justement la chanson qu'ils avaient choisi pour effectuer leur première danse le jour de leur mariage devant leurs nombreux invités.

"C'était tellement beau", a expliqué Nicola Peltz.

Brooklyn a également révélé pourquoi il avait choisi un style de costume très différent pour assister à la plus grande soirée de la mode de la planète. "D'habitude, j'y vais très simplement et je porte des costumes noirs, mais cette année, je voulais y ajouter un petit plus", a-t-il déclaré à propos du choix de porter un costume de couleur crème.

"Quand j'ai vu cette chemise transparente pour la première fois, je me suis dit: "Oh mon Dieu, je peux l'essayer?" Mais c'était tellement confortable (...) C'est l'une de mes tenues préférées de tous les temps."