Voici pourquoi Jean-Jacques Goldman a arrêté de donner des concerts

Le chanteur n’est plus monté sur scène depuis plus de 15 ans, une décision radicale expliquée par son ami Michael Jones dans son autobiographie.

Au grand regret de ses très nombreux fans, Jean-Jacques Goldman a tiré un trait sur les concerts. Son ami Michael Jones raconte dans son autobiographie "mes plus belles chances" le moment où Jean-Jacques Goldman a annoncé à son groupe sa décision de ne plus faire de scène.

C’était en 2003, Jean-Jacques Goldman répète avec son groupe pour leur concert aux Francofolies de La Rochelle, dans le cadre de sa tournée Chansons pour les pieds — sa dernière. "À la fin des sessions, Jean-Jacques nous a annoncé la nouvelle. De but en blanc, au moment du repas : 'Je vais arrêter la scène, pour le moment.' Tout le monde s’est effondré, raconte Michael Jones. Il a toujours été cash. Quand il a un truc à dire, il n’hésite pas. "



"La scène, ce n’était pas son truc"



Michael Jones explique les circonstances de cette annonce : "Cette tournée a été la plus fatigante que l’on ait jamais faite. Dès le départ, c’était un presse-purée. Nos seuls jours off, on les passait sur la route pour aller de ville en ville. Au bout d’un moment, on était si fatigués qu’on ne se parlait même plus. L’atmosphère était pesante (…) Jean-Jacques était claqué."

La fatigue, mais aussi un raison plus profonde auraient motivé le choix de Jean-Jacques Goldman : "La scène, comme je l’ai dit, ce n’était pas son truc. Il était littéralement malade avant d’y monter durant les premières tournées. Sa passion, c’était la création. "