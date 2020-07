Will Smith trompé par sa femme: il insulte 50 Cent

Jada Pinkett Smith, épouse de Will Smith, a révélé qu’elle avait eu une relation avec le rappeur August Alsina.

Grosse révélation dans le dernier épisode de Red Table Talk. Jada Pinkett Smith a avoué à Will Smith, yeux dans les yeux, qu’elle a eu une relation avec le rappeur August Alsina lorsqu’ils s’étaient momentanément séparés. "Il y a quatre ans et demi... J'ai entamé une relation amicale avec August Alsina et nous sommes devenus de très, très bons amis. Et tout a commencé avec lui parce que lui avait besoin d'aide et que moi je voulais l'aider avec sa santé, son état mental. Nous avions rompu. Nous avions décidé de nous séparer pour un moment", a-t-elle raconté. Une relation extra-conjugale qui a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. C’est dans ce cadre que le rappeur 50 Cent a partagé un échange de SMS avec Will Smith.



Au départ, la discussion entre les deux stars ressemble à un échange de politesses, 50 Cent prenant des nouvelles de Will Smith. Puis le ton monte. "Pourquoi t'a-t-elle dit ça dans une émission, pour que tout le monde le voie ?", interroge 50 Cent. Et l’acteur de répondre : "Nous avions rompu, alors elle a fait sa vie et moi j'ai fait la mienne". Mais le rappeur revient à la charge dans un langage fleuri : "Et [Jada] a dit qu'ELLE seule pouvait autoriser quelqu'un, à lui exploser le derrière". Une remarque qui a déclenché le courroux de Will Smith : "Va te faire f****e, 50."