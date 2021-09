Yves Duteil très ému en évoquant son épouse qui a échappé à la mort: "On a envie de dire merci"

Yves Duteil était l'invité de RTL INFO AVEC VOUS ce vendredi midi. Il répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.



Quand je dis que vous avez toujours quelque chose à dire. C'est parce que j'ai l'impression que vous vous préoccupez de ce qui se passe autour de vous et dans le monde. Qu’est-ce qui vous préoccupe pour le moment ?

Beaucoup de choses. Quand on regarde votre journal, on n’a pas envie d’être léger. C’est lourd, il y a des obsèques, l’Afghanistan, cette maladie, le Covid. L’actualité est quand même très, très grave. Je me dis c’est peut-être le moment ou jamais de regarder ailleurs et de s’ouvrir à ce malheur qui est universel en ce moment. Parce que la création, l’art, a toute sa place dans la résilience. La poésie, ça a l’air léger comme ça mais en fait c’est profondément utile. L’expression de la création, c’est aussi ne pas oublier ceux qui souffrent, ceux qui sont malheureux, ceux à qui on peut apporter un peu de réconfort.



Ceux à qui on peut apporter le sourire aussi ? C'est pour ça que vous faites ce métier...



Oui mais pas que, je pense que ça peut aussi resceller un certain contenu parce qu’on a tous envie de comprendre ce qui se passe. On a tous envie, pas simplement de danser et de s’amuser pour compenser le fait d’être malheureux. Il y a aussi quelque chose de plus profond, je crois, dans le contenu de ce qu’on peut dire aux gens. On ne leur dit pas des choses légères, on leur dit leur vie. Et plus on est ancré dans le réel, plus la poésie est riche je trouve (...)



Dans votre livre, qui s'appelle "Chemin de liberté", paru aux éditions de l'Archipel, vous y faites le retracé de votre carrière et surtout des rencontres des gens. Et vous parlez de votre épouse Noëlle. "Quand l'être qu'on chérit le plus risque de mourir et qu'il s'en sort", comment est-ce qu'on voit la vie après ça ?

On a envie de célébrer. On a envie de dire merci. On a envie de témoigner parce que d'autres vont traverser ça après vous et que vous avez envie de leur donner de l'espoir, de la lumière (...)