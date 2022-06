"Il a dépassé les bornes": le prince William, en colère sur son frère le prince Harry, laisse "peu de chances" aux réconciliations

Le prince William est furieux et "en deuil" pour le frère qu'il a perdu, selon The Mail+. Les relation entre Harry et William sont actuellement "au plus bas" car le prince William estime que son frère à "dépassé les bornes".

Le prince William serait "en deuil" pour le frère qu'il a perdu, selon The Mail+. D'après le journal britannique, les amis du Duc de Cambridge affirment qu'il y a "peu de chances" que les deux frères puissent se réconcilier dans un avenir proche, en tout cas. Toujours selon ces sources amicales du prince William, il semblerait que les relations entre William et Harry, autrefois très proches, soient aujourd'hui "au plus bas."

"Il [William] alterne entre le chagrin pour ce qu'il a perdu et la colère pour ce que son frère a fait", a déclaré un de ses amis à The Mail+. "Il aime vraiment Harry et a l'impression d'avoir perdu la seule personne, à part sa femme, qui comprenait leur étrange vie. Mais il croit qu'il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Et Harry a franchi cette limite à 100 %", poursuit cette source.

William est aussi très attaché à ses principes et pense que Harry a dépassé les bornes

À la question de savoir s'ils pensaient que William pourrait un jour renouer ses liens avec Harry, un ami a répondu au Daily Mail : "C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. La vérité est qu'ils doivent retrouver un terrain d'entente à un moment donné. Mais William est aussi très attaché à ses principes et pense que Harry a dépassé les bornes. Il a lancé accusation sur accusation, sachant que le silence est la seule option pour la famille, car elle ne veut pas être entraînée dans une querelle publique. Il voit à quel point son père a été bouleversé par tout ça, et ça fait mal. William est absolument allergique aux drames, mais Harry a fait en sorte que le linge de famille soit diffusé à l'échelle mondiale", développe cette source.

Toujours d'après cette source, William est toujours en colège contre Meghan Markle. Le Duc de Cambridge aurait en effet été "massivement déçu" par l'épouse de son frère lorqu'elle a affirmé l'an dernier, dans une interview accordée à Oprah Winfrey, que c'était Kate qui l'avait fait pleurer avant son mariage - et non l'inverse - et qu'elle lui avait même apporté des fleurs pour s'excuser.

"Malgré les nombreuses provocations, William et Catherine ont tous deux essayé de maintenir la paix, plus que quiconque ne le réalisera jamais." Certains membres de l'entourage du prince William affirment cependant qu'il reste "protecteur" avec son petit frère et qu'il "lui laissera toujours la porte ouverte".

"Harry a dû choisir un camp"

L'un d'entre eux a déclaré : "Harry a toujours été préoccupé par la vie au sein de la famille royale et, avec le recul, la pression qu'il a subie, lui et William, en vivant et travaillant ensemble comme une sorte de duo dynamique, a mis une pression énorme sur leur relation. Ils n'avaient pas d'espace pour respirer. Mais Meghan a compliqué les choses. Il [Harry] a été attiré dans un espace où il a été encouragé à penser qu'il était une victime et a dû fuir. Harry a dû choisir un camp - et il n'y avait qu'un seul camp qu'il allait choisir. Mais je trouve également impossible de croire qu'il y ait quoi que ce soit que ces deux frères puissent dire l'un sur l'autre qui signifie qu'ils ne trouveront jamais un moyen de réparer les choses. Ils étaient trop proches et ont traversé trop de choses ensemble pour que cela se produise".