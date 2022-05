La Reine aura "un cercle de confiance" surnommé son "armée de fer" autour d'elle pendant les festivités du jubilé qui auront lieu en juin prochain à Londres. "La Reine sera protégée de près pendant le jubilé pour ne pas figurer dans le documentaire Netflix de Meghan et Harry. Tout sera fait pour ça", a affirmé l'expert royal, Russel Myers.

Le commentateur royal a fait ces commentaires lors d'une interview avec le programme d'information australien Today, tout en discutant de la question de savoir si des images des prochaines célébrations du jubilé de platine pourraient se retrouver dans le film des Sussex.

Le prince Harry, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, qui ont déménagé dans leur manoir de Montecito après avoir quitté leurs fonctions royales au début de 2020, ont signé un accord estimé à environ 100 millions d'euros avec le géant du streaming Netflix. Ce contrat prévoit la réalisation d'un documentaire sur leur vie après leur sortie de la famille royale. A chaque apparition publique, Harry et Meghan sont aperçus avec une équipe de caméramen filmant leurs moindres faits et gestes.

Alors que le couple, aux côtés de leurs deux enfants Archie, 3 ans, et Lilibet, 11 mois, assisteront aux célébrations du jubilé de platine à Londres le mois prochain, la présence d'éventuelles équipes de tournage a déclenché des discussions autour de la Reine pour savoir si l'une des festivités sera filmée par l'équipe.

Mais Russell Myers a déclaré que les aides de la Reine auraient déjà informé le couple de "ne même pas y l'envisager une seconde".