"La seule chose que je n’ai pas encore pu faire": le prince William révèle un de ses rêves

Le futur héritier au trône britannique a déjà fait de nombreux voyages et vécu des expériences assez folles. Mais il y a une chose dont rêve le prince William et qu'il n'a pas encore eu l'occasion de faire, comme le rapporte The Independent.

Il a fait cette confidence alors qu'il discutait avec les lauréats des Tusk Conservation Awards, organisation caritative dont il est le parrain.

"J’adorerais voir les gorilles un jour. C’est en quelque sorte la seule chose que je n’ai pas encore pu faire alors que j’en ai très envie", a-t-il confié.

Cette confession n'est pas intervenue par hasard. La finaliste du prix Tusk en 2019 était présente. Dr Gladys Kalema, fondatrice de la Conservation Through Public Health, s'occupe de programmes de protection des gorilles en Ouganda.

Très sensible à la protection de l'environnement et des espèces, William a rappelé de jouer notre rôle, en tant qu'humains, de protecteurs de la planète. "Nous vivons une époque mouvementée et il serait facile de perdre de vue à quel point il est essentiel que nous prenions soin de notre monde naturel", a-t-il déclaré.

Il a lancé un appel à agir : "Nous ne devons pas passer le relais à nos enfants et petits-enfants, en nous excusant de notre manque d'action collective. Au contraire, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner ceux qui soutiennent notre monde naturel, souvent au péril de leur vie", a-t-il expliqué.