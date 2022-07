"Nu avec une queue de billard": une ancienne strip-teaseuse balance sur le passé tumultueux du prince Harry

Carrie Reichert, une ancienne strip-teaseuse, a accordé une interview à The Mirror. Elle a balancé quelques anecdotes sur le passé tumultueux du prince Harry. Elle a notamment révélé que le duc de Sussex lui avait donné son pantalon lors d’une soirée à Las Vegas et qu’elle va aujourd’hui le revendre.

Une ancienne strip-teaseuse, nommée Carrie Reichert, s’est livrée à The Mirror lors d’une interview exclusive ce samedi 23 juillet. Elle a révélé des anecdotes sur le passé tumultueux du prince Harry, notamment sur une fameuse soirée "sauvage" à Las Vegas il y a 10 ans.

L’ancienne strip-teaseuse a déclaré que le duc de Sussex était nu et jouait de la guitare avec une queue de billard lorsqu'elle s'est jointe à la fête à l'hôtel Encore de Wynn, à Las Vegas en août 2012. "Harry chantait le tube Beat It de Michael Jackson avec seulement un gant pour couvrir sa pudeur", a-t-elle confié à The Mirror. Le prince Harry a aussi, selon le média britannique, été photographié nu en train d’enlacer une autre femme. Photos qui ont fait la Une de tous les journaux du monde.

Carrie Reichert, qui se fait aujourd’hui appeler Carrie Royale, raconte que le duc de Sussex lui a tendu son pantalon en quittant la soirée. 10 ans plus tard, elle vend ce vêtement, souvenir d’une soirée mémorable. Elle souhaite d’ailleurs que "les sous-vêtements noirs soient un rappel de l'ancien ‘Harry amusant’ avant qu'il ne devienne ‘ennuyeux’".

Outre son pantalon, l’ex-strip-teaseuse met aussi en vente aux enchères la robe et le maillot de bain qu’elle portait à l’époque. Elle estime que cela pourrait lui rapporter jusqu’à 800.000 £ (soit 941.440 euros).

"Harry est devenu tellement ennuyeux, c'est vraiment dommage. Quand il faisait la fête à Vegas, tout le monde l'aimait, lui et son sens de l'humour. Au moins, ce pantalon est un rappel de ce qu'il était avant... quand Harry était le prince de la fête", a-t-elle avoué à The Mirror, avant d’ajouter : "C’est vraiment dommage qu’il soit si pincé et sérieux ces jours-ci. Même en tant que mari et père de 2 enfants, il devrait se laisser aller de temps en temps et arrêter de s’arracher les cheveux – ou du moins ce qu’il en reste."