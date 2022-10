À qui appartiennent les ossements d’enfants retrouvés dans la Tour de Londres? Charles III pourrait lever le mystère

Réalité mystifiée ou réalité factuelle? En 1483, le roi d’Angleterre Edward IV meurt subitement, suivi quelques mois plus tard de ses deux fils et jeunes princes, Edward et Richard. C’est alors que leur oncle, Richard III rendu célèbre par une pièce de William Shakespeare, accède au trône.

Qu’est-il arrivé aux deux jeunes princes? Si chacun y va de son interprétation, une découverte aurait pu mettre fin aux spéculations en 1964, quand les ossements de deux enfants ont été retrouvés dans la Tour de Londres, ou en 1966 quand les restes de deux autres corps d’enfants ont été retrouvés dans le parc du château de Windsor…. Si Elizabeth II avait accepté de réaliser des tests sur ces os! Or, la reine n’a jamais donné son aval, laissant ainsi le mystère demeurer.

Mais Charles III pourrait bien changer la donne. En effet, le nouveau roi est mordu d’histoire et d’archéologie, et selon le Daily Mail, il serait prêt à autoriser les analyses refusées par sa mère. "Il souhaite qu'une enquête se poursuive, afin que nous puissions déterminer, une fois pour toutes, comment les jeunes membres de la famille royale sont morts, a indiqué Tracy Borman, co-conservatrice des palais royaux historiques interrogée par le Daily Mail. Mais rien n’est encore fait! Charles III doit d’abord être couronné et la cérémonie aura ieu le 6 mai prochain.