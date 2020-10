De retour sur scène, Adele en profite pour parler de son poids (vidéo)

Ce 24 octobre, Adele vivait un grand moment, qu'elle avait annoncé plus tôt sur son compte Instagram: "Bon sang, je suis tellement excitée! Et aussi absolument terrifiée! Mon tout premier "Saturday Night Live en tant que présentatrice! J’ai toujours voulu le faire de manière autonome, pour pouvoir retrousser mes manches et me lancer complètement dedans, mais le moment n’a jamais été le bon. Mais s'il y avait un moment pour sauter la tête la première les yeux fermés et espérer le meilleur, c'est bien 2020, n'est-ce pas?"

La chanteuse a donc présenté le show ultra populaire "Saturday Night Live" aux Etats-Unis, une émission où acteurs et comédiens talentueux sont accompagnés par des invités hebdomadaires pour présenter une série de sketches et des performances musicales.

Adele avait fait sa première apparition dans l'émission il y a presque 12 ans. Après une arrivée sur scène en fanfare, la chanteuse a évoqué son passé. "Mon Dieu, je suis absolument ravie de présenter enfin ce show. Non seulement j'aime vraiment cette émission, mais c'est celle qui a lancé ma carrière en Amérique, il y a 12 ans".

"Je sais que j'ai l'air vraiment, vraiment différente"

Dans une tenue noire très élégante et sexy à la fois sans en faire trop, Adele a poursuivi en évoquant son incroyable perte de poids, qui a fait beaucoup réagir ces dernières semaines. "Je sais que j'ai l'air vraiment, vraiment différente depuis que vous m'avez vue la dernière fois. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j'ai dû voyager léger et je ne pouvais emmener que la moitié de moi. Et c'est la moitié que j'ai choisie".

La prestation d'Adele a été saluée par tous. "Elle était déjà belle, mais maintenant elle est magnifique!", "Excellente performance", "c'était iconique!", le meilleur jour de ma vie!", ont réagi les téléspectateurs.