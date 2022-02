Carole, la maman de Kate Middleton, dévoile une photo de ses enfants en 1989: la ressemblance est incroyable

À l'occasion de ses 67 ans, Carole Middleton a dévoilé un cliché de famille adorable datant de 1989. On y voit la maman de Kate entourée de ses enfants : Kate, Pippa et James alors âgés de 7, 5 et 1,5 ans.

Sur la droite, coiffée d'un chapeau pointu et un serpentin en bouche apparait Kate.

Ce qui frappe surtout, c'est la ressemblance folle entre Carole, alors âgée de 33 ans, et sa fille Kate. Mis à part la frange, que ne porte pas la duchesse de Cambridge, la similitude des traits est flagrante.

D'ailleurs, les utilisateurs d'Instragam le mentionnent aussi en commentaires : "C'est fou à quel point elle ressemble à sa fille Kate sur cette photo", peut-on notamment lire.