Caroline et Stéphanie de Monaco entourent les enfants d'Albert à la fête nationale du Rocher en l'absence de Charlene (photos)

Les festivités de la fête nationale monégasque ont lieu ce vendredi sur le Rocher. Alors que la princesse Charlene est absente pour cause de "fatigue" et récupère dans un lieu top secret, Albert de Monaco s'est entouré de ses enfants, Jacques et Gabriella mais aussi de ses très célèbres soeurs, Caroline et Stéphanie pour célébrer cette journée particulière.

En effet, les célèbres tantes ont été appelées à la rescousse pour chaperonner les héritiers du trône. Caroline de Hanovre tenait la main de Jacques, 6 ans, vêtu d'un costume officiel, pendant que Stéphanie tenait la main de sa nièce Gabriella. Le prince Jacques de Monaco a beaucoup amusé les observateurs de cette cérémonie, en jouant les espiègles et en multipliant les grimaces. Il a même dû être rappelé à l'ordre par sa tante Caroline.