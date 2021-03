Ce geste fort d'Elizabeth II qui prouve que la monarchie britannique se remet en question après les accusations de Meghan Markle

Le 7 mars dernier, un coup de tonnerre résonnait à Buckingham Palace au moment de découvrir l'interview donnée par Meghan Markle et le prince Harry à la télévision américaine. L'ancienne actrice évoquait le racisme qu'elle avait subi lorsqu'elle était enceinte d'Archie et que la couleur de peau de leur futur bébé semblait en inquiéter certains. Le prince William avait alors réagi en déclarant que la famille royale britannique n'était pas raciste.

Malgré tout, Elizabeth II vient de prendre une décision forte en réfléchissant à nommer une personne gérant la "diversité" au sein de la famille royale.

Selon le Mail on Sunday, le personnel de Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace sera prochainement formé pour "écouter et apprendre", de sorte à s'adresser de manière appropriée aux personnes qu'ils rencontrent. L'idée est notamment d'"améliorer l'approche de la diversité - y compris les minorités ethniques, les personnes handicapées et les communautés gays et trans", a expliqué une source au journal.

Les accusations de Meghan Markle et du prince Harry permettront-elles une remise en question en profondeur au sein de la famille royale britannique ? Cette mesure semble en tout cas prouver que cette interview a été prise très au sérieux.