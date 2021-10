Un 3ème enfant illégitime pour Albert de Monaco? Ce test de paternité que le prince refuse de passer

Nous l'évoquions fin de l'année dernière: le prince Albert de Monaco fait face à de nouvelles allégations d'un enfant illégitime, issu d'une relation avec une Brésilienne alors qu'il était déjà en couple avec Charlene. L'affaire devait passer devant un tribunal de Milan en février dernier, mais selon le site Town&Country, les avocats du prince ont plaidé "l'immunité souveraine" et l'affaire a été retardée.

Le prince de 63 ans, qui a déjà deux enfants illégitimes, aurait, selon les accusations de cette Brésilienne, également eu une fille en 2005. La plainte, que ses avocats ont rejetée et qualifiée de "vaste canular", est particulièrement douloureuse car le prince Albert sortait déjà avec Charlene à l'époque, ayant rencontré l'ancienne nageuse olympique en 2000.

Dans un communiqué de son bureau parisien transmis au Daily Mail, l'avocat du prince Albert, Thierry Lacoste, a déclaré que "les réclamations devant les tribunaux italiens sont totalement infondées" et que l'immunité souveraine était "parfaitement classique pour un chef d'Etat dans le cadre du dispositif de défense".

La revendicatrice, qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques, dit avoir eu une liaison passionnée avec Albert, qui a conduit à la naissance de leur fille, dont le nom est également classé le 4 juillet 2005.

Cette procédure judiciaire est un nouveau coup dur pour la princesse Charlene, 43 ans, qui souffre de problèmes de santé l'empêchant de revenir Monaco. Atteinte d'une infection de la sphère ORL, la princesse est actuellement bloquée depuis de nombreux mois en Afrique du Sud où elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et est toujours en convalescence. Elle n'a plus été vue à Monaco depuis janvier. Le couple a démenti les rumeurs de rupture et a déclaré que l'absence de Charlene du pays était uniquement due à cause de ses problèmes de santé.