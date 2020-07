Grosse FRAYEUR: un des employés d'une entreprise s'écroule devant le Prince Charles (vidéo)

Rencontrer le prince Charles s'est avéré un peu trop éprouvant pour un employé de supermarché au Royaume-Uni qui s'est évanoui en discutant avec l'héritier du trône d'Angleterre. Le 9 juillet, le prince Charles et Camilla visitaient un centre de distribution du détaillant Asda à Bristol pour remercier les travailleurs de leurs efforts durant la pandémie de coronavirus.

Alors que le Prince Charles commençait à parler à un employé, l'homme s'est mis à se balancer avant de s'effondrer dramatiquement sur le sol. Le Prince Charles a tendu la main alors que l'homme tombait, et plusieurs personnes se sont précipitées vers l'employé pour l'aider.

Dans la vidéo de l'incident, on pouvait entendre le Prince Charles dire "Oh dear" et "Goodness", alors que l'homme recevait des soins médicaux sur le sol. L'employé s'est rapidement remis et a ensuite terminé sa conversation avec le Prince Charles.