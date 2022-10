Harry et Meghan font des économies: voici la mesure drastique qu'ils ont adoptée

Ne dépendant plus financièrement de la couronne anglaise, Harry et Meghan doivent se serrer la ceinture. Ils ont donc décidé de faire le tri dans leur vie sur ce qui est nécessaire ou non. Résultat ? Exit leur agence de communication américaine. Pas sûr que ce choix soit judicieux au vu de leur impopularité.

Une décision importante pour Meghan



En effet, selon le Daily Mail, les Sussex semblent avoir pris quelques dispositions quant à leurs équipes de communication. En plein scandale suite aux révélations du livre Courtiers?: the hidden power of the Crown, par Valentine Low, Meghan et Harry ont décidé de se séparer de leur agence de communication américaine Sunshine Sachs. En réalité, c'est plutôt uniquement Meghan qui devra faire le deuil de cette aide particulière, car l'entreprise s'occupait davantage d'elle que de Harry.



Ceux qui ont suivi les aventures de Markle en tant qu'actrice dans la série Suits savent que Keleigh Thomas Morgan, associée chez Sunshine Sachs, était la conseillère de l'ombre de la duchesse de Sussex. Elle a en effet toujours géré la carrière de Meghan depuis son rôle dans la série en passant par l'arrivée du couple en Californie.



"C'est une décision très importante pour Meghan", a confié une source au Daily Mail. Aujourd'hui, rien n'explique pourquoi Meghan Markle a tout d'un coup décidé de se passer des services de l'une de ses alliées dans la vie. Hormis peut-être l'aspect financier. "Elle pense qu'il est inutile de payer si cher une agence pour qu'elle s'occupe de leur communication", évoque cette source visiblement bien renseignée. Comme déjà évoqué, Harry et Meghan sont financièrement indépendants de la Couronne mais les fonds qu'ils ont ne sont pas illimités.