Kate Middleton, le visage tuméfié et couvert de bleus: ces photos réalisées SANS l'autorisation du Palais royal

Des photos de Kate Middleton ont été trafiquées de manière choquante et sans l’autorisation du Palais dans le cadre d’une campagne contre les violences domestiques envers les femmes. La duchesse de Cambridge apparaît le visage tuméfié et couvert de bleus.

La duchesse de Cambridge apparaît le visage tuméfié et couvert de bleus et de sang. Ces clichés – pour le moins choquants – sont d’ores et déjà visibles dans plusieurs arrêts de bus et dans des bâtiments à Milan et en Espagne. Ils sont signés de la main de l’artiste de rue et activiste AleXsandro Palombo.

Les images sont accompagnées d’une légende poignante : "Elle l’a dénoncé, mais personne ne l’a cru – mais elle est restée seule. Elle n’a pas été protégée – mais il n’a pas été arrêté". En dessous de ce texte, une phrase plus visible encore : "Mais elle a quand même été tuée". Ces affiches ont été réalisées dans la cadre d’une campagne pour dénoncer les violences domestiques faites aux femmes.

Selon The Sun, les photos de Kate Middleton ont été falsifiées sans l’accord du Palais royal. Une réaction de la part de la famille royale ne devrait donc pas se faire attendre… Mais la duchesse de Cambridge n’est pas la seule à avoir été utilisées pour la campagne de sensibilisation. La vice-présidente américaine, Kamala Harris, la reine Letizia d’Espagne ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen apparaissent également dans la série de photos publiées par l’artiste sur son compte Instagram.

AleXsandro Palombo a déclaré qu’il souhaitait que les images "attirent l'attention sur les mauvaises réponses de la politique concernant le problème de la violence sexiste". Il souligne également "l'inefficacité du système de soutien et de protection des victimes".