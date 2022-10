La dotation importante que la Princesse Elisabeth recevra à la fin de ses études

Ce mardi, la Princesse Elisabeth fête ses 21 ans. À cette occasion, le Palais royal a d'ailleurs publié deux photos de la princesse. Un anniversaire qu'elle fêtera en Angleterre puisque la Princesse poursuit ses études en Histoire et Politique au Lincoln College de l'Université d'Oxford.

Depuis quelque temps, Elisabeth a de plus en plus de responsabilités. En tant que future Reine des Belges, elle a droit à une dotation. Seulement, ses parents ne souhaitent pas encore lui accorder. Et ce, tant qu'elle n'a pas de "Maison".

Comme le rappelle SudInfo, depuis ses 18 ans, Elisabeth pourrait recevoir une dotation. Celle-ci tournerait aux alentours de 1,05 million d’euros. Une somme importante à laquelle la princesse aura accès une fois ses études terminées. Ses parents sont à l'origine de cette décision.

Lorsque son père était encore Prince, il recevait une dotation de 922 378 euros par an. La différence entre cette somme et celle que pourrait toucher Elisabeth est dû aux différentes indexations qui ont eu lieu ces dernières années.

D'autres membres de la famille royale belge touchent déjà une dotation. Le Roi Albert reçoit chaque année un peu plus d'un million d'euros. La dotation de la Princesse Astrid, elle, s'élève à 360 000 euros et celle du prince Laurent à 345 000 euros d'après les derniers chiffres.

Cela n'est cependant pas comparable avec la dotation annuelle de 25 millions d'euros que le Prince William touche en Angleterre.