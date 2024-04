Désillusion du prince Harry sur son "ex-résidence" au Royaume-Uni: il pensait qu'elle serait "toujours là pour lui"

Le couple formé par le prince Harry et l'Américaine Meghan Markle avait reçu le "Frogmore Cottage", une résidence à Windsor, en cadeau de mariage de la reine Elizabeth II. Ils ont emménagé dans cette maison classée en 2019 et y ont résidé jusqu'à leur retrait annoncé de la famille royale britannique.

En mars 2023, le roi Charles a formellement expulsé Meghan et Harry. Une pilule qui fut difficile à avaler pour le Duc de Sussex. L'auteur royal Tom Quinn argumente : "Harry et Meghan imaginaient que Frogmore serait toujours là pour eux, même s'ils ne revenaient au Royaume-Uni que quelques semaines par an, et s'ils ne travaillaient plus pour la famille royale. Cette hypothèse en dit long sur le fait que le roi Charles et son fils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre".