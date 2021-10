La princesse Charlene de Monaco effectue sa première sortie officielle depuis son hospitalisation (photo)

La princesse Charlene de Monaco a effectué sa première sortie officielle depuis son "exil forcé" en Afrique du Sud suite à des problèmes de santé qui l'empêchent de prendre l'avion. En mai dernier, elle a été contrainte de rester en Afrique du Sud, après avoir contracté une infection dans la sphère ORL suite à une greffe des sinus afin de lui poser des implants dentaires.

A la mi-août, Charlene a également dû subir une opération chirurgicale sous anesthésie générale. Après deux mois de convalescence, elle semble aller mieux. Elle a rencontré lors d'une visite officielle le roi Misuzulu, chef de la communauté zouloue en Afrique du Sud. Un cliché de leur rencontre a été posté sur Instagram où l'on peut apercevoir Charlene debout, visiblement amaigrie et fatiguée. Ses vêtements amples cachent sa maigreur, mais son visage et son cou sont émaciés.

Pendant ce séjour au cours duquel elle a été malade, son époux, le prince Albert, et ses enfants, Jacques et Gabriella, lui ont rendu visite à deux reprises dans son pays natal. Si la princesse commence à effectuer des visites officielles sera-t-elle bientôt capable de reprendre l'avion et de rejoindre sa famille sur le Rocher? C'est la question que de nombreux observateurs se posent. Une possibilité de retour à Monaco avait été annoncée à la fin du mois d'octobre... Et nous y serons bientôt.