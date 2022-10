Exclus de la photo officielle de la famille royale, Meghan et Harry ripostent en diffusant un nouveau portrait ultra glamour

Le duc et la duchesse de Sussex ont diffusé un nouveau portrait officiel deux jours seulement après que le palais de Buckingham a publié une nouvelle image officielle de la monarchie britannique, symbolisée par le roi Charles III aux côtés de Camilla, la reine consort et du prince et de la princesse de Galles.

Ce cliché posté sur les comptes officiels des réseaux sociaux du palais de Buckingham fait énormément parler de lui. Il indique clairement quel est l'état actuel de la monarchie et son futur, incarné par le prince William. Beaucoup de Britanniques y ont vu un message envoyé à Harry et Meghan. Il n'est pas question d'un éventuel retour.

Deux jours plus tard, Harry et Meghan ont publié un nouveau portrait officiel d'eux via leur ami Misan Harriman.

Sur ce cliché très glamour, Meghan porte un chemisier rouge et un pantalon assorti avec une grosse bague en or et des boucles d'oreilles tandis que Harry est vêtu d'un costume et d'une cravate noirs élégants.

Dans la deuxième image, prise "quelques instants" avant la cérémonie d'ouverture du sommet, le couple se tient côte à côte, face à la caméra. Il se tient la main et regarde le public.

Les images ont été prises par la célèbre photographe Misan Harriman, 45 ans, directeur du Southbank Center et ami du couple qui a déjà pris des photos de Lilibet lors de son premier anniversaire et une image de la duchesse enceinte.