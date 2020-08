Avant Lady Di, le prince Charles a eu une relation... avec sa sœur

Lady Sarah McCorquodale, la soeur de la princesse Diana, est sortie avec le prince Charles avant qu’il fréquente Lady Di, relate le Mirror.

Dans les années 70, la pression pour que Charles, quitté par Camilla, se mette en couple s'accentuait. Il fallait qu’il s’unisse à une femme que sa famille et le peuple allaient approuver. Ce ne fut pas chose facile. Le Prince serait sorti avec plus de 20 femmes avant Diana Spencer. L’héritier de la Couronne a rencontré de nombreuses prétendantes, dont la grande soeur de Diana, Lady Sarah Spencer en 1977.

Lady Sarah a rejoint le Prince Charles pour des vacances dans la station de ski suisse de Klosters. Mais l'histoire a pris fin lorsque la soeur de Diana a déclaré à James Whittaker, un journaliste du Mirror, qu'elle n'épouserait jamais Charles "qu'il soit éboueur ou roi d'Angleterre". L’affaire a été publiée dans le journal, ridiculisant le Prince. Quand Charles l'a appris, il était furieux. Il aurait dit à Sarah: "Tu viens de faire quelque chose d'incroyablement stupide." Leur courte idylle s’est arrêtée.

Cette relation n’était tellement pas importante pour Sarah qu’elle a présenté Charles à sa sœur Diana. "J'ai joué les Cupidon", aurait-elle dit après l’annonce des fiançailles en 1981.

Lady Sarah a épousé Neil McCorquodale en 1980, soit l'année précédant le mariage de Diana et Charles. Ils ont trois enfants, Emily, George et Celia. La femme de 65 ans est toujours proche de ses neveux, les princes William et Harry, et a assisté au mariage de Meghan et Harry au début de l'année.