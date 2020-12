Pourquoi Lady Di n'a-t-elle jamais changé de coupe de cheveux? La raison est simple

La princesse Diana a longtemps arboré un carré dégradé, qu'elle a conservé durant de longues années. Aujourd'hui, son coiffeur explique pourquoi.

Un carré dégradé avec un brushing impeccable, voilà la coupe dont tout le monde se souvient. C'est celle de Lady Diana. La maman des princes William et Harry n'a quasiment jamais changé de coupe de cheveux. Elle gardera cette coiffure jusqu'en 1990, lorsqu'elle décide de la raccourcir. Mais pourquoi l'avoir conservée aussi longtemps ? Dans un entretien accordé au magazine Best Life, son coiffeur attitré durant ses 10 premières années au sein de la famille royale a répondu à cette question.

Les journaux ne parlent que de ça

Richard Dalton confie en effet que si Lady Di a gardé cette coiffure... c'était pour éviter de déchaîner les tabloïds anglais et de faire de l'ombre à la reine Elizabeth II. En effet, alors qu'en 1984, Diana décidait de laisser un peu pousser ses cheveux après la naissance du prince Harry, elle s'était présentée avec un petit chignon pas pour l'ouverture du Parlement. Cette nouvelle coiffure avait été très remarquée et les journaux britanniques ne parlaient que de ça. "On a été dépassé par cette agitation. Après cela, nous avons décidé d'être très prudents car le moindre changement capillaire prenait d'énormes proportions."

"Je voudrais tout couper et recommencer"

Et puis, dans les années 1990, Sam McKnight a été le coiffeur qui a changé la coupe de Lady Di. Il confie en effet au Vogue UK qu'à la fin d'un shooting, Lady Di lui a demandé "ce que je lui conseillerais si j'avais carte blanche. Et je lui ai répondu: "Je voudrais tout couper et recommencer"". Le coiffeur s'est ensuite occupé des cheveux de Lady Di jusqu'à son tragique décès en 1997.