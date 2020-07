Le dilemme de William et Kate: vont-ils envoyer le prince George en pensionnat?

Le prince William et son épouse Kate Middleton doivent faire face à une décision difficile concernant le futur de leur fils aîné, le prince George. Va-t-il suivre la tradition royale et poursuivre sa scolarité au sein d'un pensionnat? Selon un expert royal, tant que le prince sera timide, cette possibilité sera bottée en touche. Le duc et la duchesse de Cambridge préférant prendre une décision définitive quand les personnalités de leurs enfants se développeront davantage, a déclaré un expert royal.

Pendant la pandémie du coronavirus, le duc et la duchesse de Cambridge ont poursuit l'éducation de leurs enfants à domicile. Le prince George, six ans, la princesse Charlotte, cinq ans et le prince Louis, deux ans, sont restés confinés à leur domicile d'Anmer Hall dans le Norfolk au sud est de l'Angleterre.

Selon Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, le prince William et Kate évaluent "très attentivement" les décisions concernant l'avenir de l'éducation de leurs enfants. La spécialiste de la royauté estimant dans le magazine Ok! que Kate et William sont des "parents modernes", ajoutant: "Je pense qu'ils attendront de voir comment évolueront les personnalités des enfants et de se demander s'ils seraient heureux de vivre loin de chez eux. Ayant vécu un terrible traumatisme dans sa propre enfance, William est très à l'écoute de la santé mentale de ses enfants."

Le prince William n'avait que huit ans lorsqu'il est devenu pensionnaire à plein temps à la Ludgrove School dans le Berkshire, où il semblait s'épanouir, rappelle l'experte royale

Kate Middleton a également fréquenté des internats, dont Downe House, un internat pour filles dans le Berkshire, qu'elle a quitté après deux années, victime d'harcèlement pour rejoindre le Marlborough College.

Mais alors que le pensionnat reste pour Kate et William de magnifiques expériences, le prince Charles, lui, a fréquenté l'école Cheam dans le Hampshire puis Gordonstoun en Écosse, qualifiant plus tard cette expérience de "désastreuse".

Le Prince George est actuellement élève à Thomas’s Battersea, une école mixte située dans le sud ouest de Londres où une année scolaire s'élève à plus de 15.000 euros, et où il peut encore rester 7 ans. Marlborough et Eton, les deux internats fréquentés par ses parents acceptent des pensionnaires à plein temps à partir de 13 ans. Une année scolaire y coûte 30.000 euros, rapporte le Daily Mail.

Des amis avaient précédemment déclaré que le couple envisageait une voie éducative "moins traditionnelle" pour le futur roi que les héritiers précédents.

Pendant ce temps, la princesse Charlotte est également devenue élève à Thomas's Battersea.