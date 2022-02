Le prince Charles bannit son frère Andrew du château de Windsor: "il veut qu’il soit hors de vue et hors de l’image"

Honteux pour les faits reprochés à son frère, le prince Charles a décidé de bannir Andrew du château de Windsor. Selon une source qui s’est confiée à The Sun, le Duc de Cornouailles souhaite que son frère soit "hors de vue et hors de l’image".

Le prince Charles se dit "honteux" pour les faits qui sont reprochés à son frère, Andrew. Pour rappel, le Duc d’York, 61 ans, est poursuivi au civil à New York par l'Américaine Virginia Giuffre, 38 ans, qui l'accuse d'avoir eu avec elle des relations sexuelles quand elle avait 17 ans. Elle aurait été livrée au prince par le pédophile Jeffrey Epstein, ami du duc.

Si le prince a vigoureusement nié les accusations, il n’empêche que, mi-janvier, il a été convoqué pour une réunion de 90 minutes avec sa mère au château de Windsor. A l’issue de ce rendez-vous, la reine Elizabeth a pris la décision d’expulser Andrew de la famille royale d’Angleterre, le privant de tous ses titres et patronages militaires.

Cela ne semble pas s’arrêter là. Selon The Sun, son frère le prince Charles irait même un cran plus loin en décidant de "bannir son frère du château de Windsor". Il souhaite en effet aujourd’hui qu’Andrew se tient éloigné de la résidence familiale. "Charles veut qu'Andrew soit hors de vue et hors de l'image", a déclaré une source royale à The Sun.

"Il a été averti de garder la tête baissée. Charles ne veut pas qu'Andrew soit photographié tous les deux jours, l'air heureux et saluant alors qu'il est conduit au château", rajoute cette source proche de la famille royale britannique. Et de poursuivre : "Finalement, Andrew sera obligé de quitter Windsor et pourrait obtenir plusieurs millions de livres de la famille royale. Mais il a clairement fait savoir qu'il s'accrocherait pour la vie chère."

Depuis la convocation en janvier dernier, Andrew n’a pourtant plus été aperçu près du château.