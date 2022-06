Jubilé d'Elizabeth II: le prince Harry et Meghan seront aux premières loges du défilé "Trooping the Colour"

Harry et Meghan rejoindront la famille royale pour la première fois en plus de deux ans lors du défilé "Trooping the Colour" qui a lieu ce jeudi à Londres, révèle le Daily Mail. Cette réunion de famille très publique devrait également présenter Archie, 3 ans, et Lilibet, un an, aux Britanniques.

Ce sera l'occasion pour les enfants du duc et de la duchesse de Sussex de rencontrer enfin leurs petits cousins, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été invités par la Reine à se joindre aux membres de la famille pour regarder l'événement militaire spectaculaire depuis le bureau du major général surplombant le terrain de parade de Whitehall. Comme annoncé préalablement, Harry et Meghan ne seront pas présents sur le balcon du palais de Buckingham lors du survol des forces aériennes de la RAF.

Le prince Andrew, qui a payé des millions de dollars pour mettre fin à une plainte pour agressions sexuelles, n'a pas reçu d'invitation à l'événement de ce jeudi selon plusieurs sources.

La parade d'anniversaire de la reine à Horse Guards à Londres est le premier événement officiel du jubilé de platine de ce week-end férié au Royaume-Uni.

La Reine qui espère que les Sussex se réconcilieront avec le reste de la famille royale, a envoyé une voiture et un dispositif de sécurité à leur arrivée à l'aéroport en Angleterre.

Beaucoup pensaient que l'apparition de Sa Majesté sur le balcon du palais de Buckingham pour le défilé aérien traditionnel après le défilé serait le moment le plus attendu de la journée. Mais il est probable que tous les yeux seront, en fait, tournés vers la réunion de famille qui se déroulera à 50 mètres de là.