Crise du coronavirus: le rêve californien de Meghan et Harry a-t-il été réduit en lambeaux?

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé début de cette année qu'ils quittaient leurs fonctions officielles au sein de la famille royale d'Angleterre pour privilégier leur indépendance financière et une nouvelle vie en Amérique. Le couple a établi ses quartiers à Los Angeles dans un manoir qui appartient à Tyler Perry, un producteur hollywoodien

Alors que plusieurs sources suggéraient que le couple commençait à chercher une résidence permanente la capitale américaine du cinéma avec leur fils d'un an, Archie Mountbatten-Windsor, il semblerait que tous leurs projets soient au point mort.

L'ancienne star de Suits et son époux souhaitaient devenir des orateurs lors de grands événements, mais la crise liée à la pandémie du coronavirus ne permet plus les rassemblements de masse. De plus, l'actrice, qui envisageait relancer sa carrière ne peut plus décrocher de rôle, les tournages et castings étant tous suspendus lors du lockdown décrété à Los Angeles.

Russell Myers, rédacteur en chef de Daily Mirror, suggère cependant que ces plans sont "en suspens" pour le moment.

Dans une interview accordée à Radio New Zealand, il déclare: "Tous leurs plans sont simplement en suspens pour le moment. Ils avaient des plans énormes une fois qu'ils se sont installés à Los Angeles ... pour créer leur propre fondation et maintenant, évidemment, ces plans sont réduits en lambeaux. Ils avaient l'intention de se lancer dans le monde de l'entreprise, dans le monde très lucratif de la prise de parole en public, où ils pouvaient potentiellement rapporter des millions et des millions de livres pour une seule apparition publique."

Après leur sortie remarquée pour le banquier JP Morgan à Miami, Harry et Meghan n'ont plus eu l'occasion de faire des apparitions monnayées, souligne le site de l'Express.

Et le rédacteur de se poser la question: "Meghan Markle sait s'adapter à beaucoup de situations mais que va faire le prince Harry, combien de cordes a-t-il encore à son arc?", se demande-t-il.

Dans moins d'un an, Meghan et Harry devront faire le point avec la Reine et le prince Charles et leur montrer qu'ils ont réussir à acquérir leur indépendance financière, mais comment vont-ils y parvenir dans ce contexte?

Des projets qui semblent tomber à l'eau pour le frère du prince William.