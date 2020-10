Meghan Markle accusée de plagiat: ce discours qu'elle a repris d'un documentaire de Netflix

La duchesse de Sussex n'a décidément pas droit à l'erreur. L'épouse du prince Harry, Meghan Markle qui monnaie désormais ses apparitions à des grands débats dans le monde via visioconférence a suscité la colère de plusieurs internautes quand elle a repris presque mots pour mots le discours du statisticien Edward Tufte tenu dans le documentaire diffusé sur la plate-forme Netflix: "The Social Dilemma".

Dans cette émission qui compare les utilisateurs des médias sociaux à des poupées vaudoux et qui détaille en long et en large, chiffres à l'appui, le côté néfaste des médias sociaux sur les humains, l'expert y ose une comparaison interpellante: "Il n'y a que deux industries qui appellent leurs clients des "utilisateurs" : les drogues illégales et les réseaux sociaux."

Des propos presque repris tels quels par Meghan Markle lors d'un sommet virtuel tenu sur les femmes les plus puissantes du monde: "Il y a très peu de choses dans le monde où vous êtes considérés comme un "utilisateur": les personnes dépendantes à la drogue et celles qui sont sur les réseaux sociaux".

L'épouse du prince Harry a été très critiquée par de nombreux internautes, qui ne voient pas quelle expertise la duchesse peut apporter à des débats de fond si c'est pour répéter des discours qu'elle a entendu ailleurs...

Même recluse dans son quartier de milliardaires aux Etats-Unis, Meghan Markle arrive à multiplier les apparitions publiques et à susciter la controverse.