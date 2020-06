Meghan Markle aurait jeté un FROID parmi les invités du mariage du meilleur ami du prince Harry

Cela fait quelques jours que nous vous révélons au compte goutte des passages du livre de Lady Colin Campbell intitulé "Meghan And Harry: The Real Story". Un livre qui prétend révéler tout ce que vous avez toujours voulu savoir au sujet du prince et de son épouse.

Lady Colin Campbell, son écrivaine, qui en assure la promotion sur les plateaux de télévision ( et qui ne porte pas beaucoup l'actrice américaine dans son coeur) affirme que le prince Harry a perdu "la plupart de ses amis"' à cause de Meghan et que plusieurs sources anonymes lui ont confié avoir été choquées par l'attitude "très impolie", que Meghan aurait adopté lors du mariage du meilleur ami du prince Harry, Charlie.

Lady Colin Campbell affirme que Meghan aurait, en effet, jeté un froid dans l'ambiance chaleureuse qui entourait l'union de Charlie Van Straubenzee et Daisy Jenks en août 2018.

"Lors de la réception, une jeune fille est allée voir Meghan, s'est présentée à elle et lui a dit à quel point elle pensait qu'elle était belle. Elle a dit qu'elle savait que c'était son anniversaire et lui a souhaité un joyeux anniversaire. Meghan l'a regardé comme si elle avait commis un énorme faux pas en lui parlant et elle s'est éloignée", raconte l'écrivaine. "Quelqu'un qui a été témoin de l'échange", a décrit la situation comme "vraiment embarrassante et désagréable".

Une autre source rapporte que le lendemain, les deux nouveaux mariés ont organisé un petit déjeuner auquel participaient Meghan et Harry. ''Une autre jeune fille a dit à Meghan combien elle l'admirait et combien elle pensait qu'elle était merveilleuse le jour de son mariage avec Harry et qu'elle soutenait toutes les causes que la duchesse mettait un point d'honneur à défendre dans les médias".

Meghan est restée silencieuse. Elle l'a regardée de haut en bas, et puis est partie sans lui échanger un seul mot pour le reste du petit déjeuner de mariage, ce qui a provoqué un froid dans l'assemblée.