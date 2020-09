Pourquoi Meghan Markle a-t-elle pris tout de suite Kate Middleton en grippe?

C'était le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales. A chaque chapitre écrit dans cette biographie, les auteurs détaillent avoir au moins eu recours à deux sources différentes pour recouper leurs informations. Pleins de détails très privés se retrouvent dans les pages de cet ouvrage, au point que les éditorialistes britanniques soupçonnent depuis sa parution que Meghan et Harry ont eux même participé à l'élaboration de ce livre. Le fait que les deux principaux intéressés n'ont pas encore porté plainte pour diffamation tend à confirmer la théorie des éditorialistes.

Dans un passage de ce livre, Meghan Markle aurait confié à ses amies sa déception quant au fait que la duchesse de Cambridge n'ait pas montré beaucoup d'intérêt pour sa personne, alors qu'elle était en couple avec le prince Harry depuis 6 mois.

C'est à l'été 2016, que le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés et sont devenus un couple. En novembre de cette année-là, le prince William a demandé pour rencontrer la copine de son frère autour d'une tasse de thé. Une rencontre simple dans la cuisine des Cambridge du palais de Kensington. Sans personnel. Une simplicité qui a surpris Meghan. Mais à sa grande déception, Kate n'était pas là. Elle était avec ses enfants dans leur résidence de Amner Hall dans le Norfolk.

Meghan était apparemment très déçue par le fait que l'épouse du prince William ne témoignait pas beaucoup d'intérêt à son égard. C'est donc Meghan, elle-même, qui forcera le destin en sonnant à la porte de l'appartement des Cambridge en janvier 2017, pour rencontrer la duchesse et lui remettre un cadeau à l'occasion de son anniversaire: un journal à la couverture en cuir.

Très touchée par cette attention, Kate l'a remerciée et lui a dit que si elle avait besoin de quoique ce soit, elle pouvait compter sur elle et le lui demander. Bien que Meghan ait trouvé la rencontre très polie, elle regrette que Kate n'ait jamais baissé sa garde, que leurs échanges soient toujours restés très cordiaux et que la duchesse ait toujours finalement préféré son cercle très restreint d'amies qu'elle n'a visiblement pas ouvert à la petite-amie d'antan du prince Harry... Ni à celle qui est devenue sa belle-soeur d'ailleurs.