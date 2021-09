Tensions entre les princes Harry et William: cet événement important qui pourrait les réconcilier

On le sait, des tensions existent entre les frères Harry et William. Si leur éventuelle réconciliation continue de faire parler d’elle, un expert royal a estimé que "seul un grand événement pourrait les rapprocher". Mais duquel s’agit-il ?

Alors qu’ils étaient assez proches durant leur enfance, depuis quelques mois, les princes Harry et William sont loin d’être en bons termes. On le sait, des tensions existent au sein de la famille royale britannique et des réconciliations éventuelles ne cessent de faire parler d’elles. Mais récemment, l’expert de la famille royale britannique, Nick Bullen, s’est exprimé auprès de la chaîne de télévision américaine Fox News sur "ce grand événement qui pourrait les rapprocher."

Selon lui, il est difficilement envisageable que les deux frères fassent la paix avant le mois de juin 2022. "Je pense qu'il est très peu probable que nous voyions une résolution entre les frères très bientôt, a-t-il indiqué d’emblée. C'est encore assez difficile pour eux. Évidemment, ils ont parlé et passé du temps avec la famille de leur mère."

Les jubilés de la reine

Mais l’événement important dont parle Nick Bullen, c’est inévitablement le 70e anniversaire du règne de la reine Elizabeth II, au mois de juin 2022. "Il n'y a aucune vraie raison pour qu'ils soient de nouveau ensemble publiquement avant le Jubilé de la reine, l'année prochaine", a-t-il en effet souligné.

Il s’agira d’une occasion spéciale pour toute la famille royale, mais aussi pour les Britanniques qui bénéficieront d’un long week-end de congé du 2 et 5 juin 2022.